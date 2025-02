Quotidiano.net - Elon Musk lancia Grok 3: il nuovo chatbot di xAI sfida OpenAI e DeepSeek

Nellaquotidiana sul terreno dell'intelligenza artificiale che vede in campo i big comema anche la cinesemette un'altra pedina:3 l'ultimodella sua società xAI fondata a luglio 2023. "significa comprendere l'universo", ha detto il tycoon nel corso della presentazione descivendo3 come "spaventoso e intelligente", con 10 volte le risorse computazionali del suo predecessore rilasciato nell'agosto dello scorso anno. Il software, ha spiegato, è stato addestrato su dati sintetici e utilizza meccanismi di autocorrezione che evitano gli errori, noti come allucinazioni. C'è anche la funzione DeepSearch che cerca informazioni sul web e analizza i contenuti di X per elaborare un riassunto in base alla domanda ricevuta.3 sarà disponibile prima agli abbonati di X (l'ex Twitter acquisito danel 2022) poi distribuito ad altri utenti.