Formiche.net - Elon Musk lancia Grok 3, il chatbot che aiuterà a comprendere l’universo

Leggi su Formiche.net

“Spaventosamente intelligente”.presenta così l’ultima versione del suo3. Senza mezze misure: “Stiamo assistendo agli albori della civiltà.3 serve a”, ha affermato durante una diretta. “Siamo spinti dalla curiosità sul, che è anche ciò che ci spinge a essere un’intelligenza artificiale che cerca la verità al massimo, anche se questa a volte è in contrasto con il politicamente corretto”. Il modello sviluppato dalla società xAI è stato addestrato su dati sintetici, sarà capace di evitare gli errori tramite un sistema di autocorrezione e avrà dieci volte le risorse di calcolo del suo predecessore, che era statoto nell’estate del 2024. “Uno dei miglioramenti più notevoli è la prestazione di codifica e calcolo matematico”.Già la settimana scorsa, intervenendo in videochiamata al World Governments Summit di Dubai,aveva sottolineato le “capacità di ragionamento molto potenti” della nuova creatura, dimostrate nei test di prova in cui “3 sta superando qualsiasi cosa sia stata rilasciata” e “di cui siamo a conoscenza.