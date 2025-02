Puntomagazine.it - Elon Musk lancia Grok 3: il chatbot avanzato di xAI sfida OpenAI e DeepSeek

Leggi su Puntomagazine.it

Un nuovo concorrente entra nell’arena dell’intelligenza artificiale.annuncia l’inizio di3San Francisco, 18 febbraio –ha annunciato ufficialmente il lancio di3, il nuovosviluppato dalla sua società xAI, fondata nel luglio 2023. Durante la presentazione, il miliardario ha descritto3 come “spaventoso e intelligente”, sottolineando il grande salto tecnologico rispetto ai modelli precedenti.3 sfrutta risorse computazionali dieci volte superiori rispetto alla versione precedente, rilasciata nell’agosto dello scorso anno. Ilè stato addestrato su dati sintetici e implementa avanzati meccanismi di autocorrezione per ridurre le cosiddette “allucinazioni” nei risultati.Innovazione con DeepSearchUna delle caratteristiche più innovative di3 è la funzione DeepSearch, che gli permette di cercare informazioni direttamente sul web e di analizzare i contenuti pubblicati su X (ex Twitter).