Lettera43.it - Elon Musk lancia Grok 3: «È l’IA più potente sulla Terra»

serve a comprendere l’universo. Il nostro obiettivo è sviluppare un’IA che cerchi la verità, anche quando questa va contro il politicamente corretto». Con queste parole, con tre ingegneri e ricercatori al suo fianco,ha annunciato il nuovo modello di intelligenza artificiale della sua xAI,3, a suo avviso «piùe intelligenza». Secondo il patron di X e Tesla, oltre che guida del DOGE per Trump, la sua nuova creatura supera largamente non solo la rivale ChatGPT di OpenAI, ma anche le versioni di Google, Anthropic e della cinese DeepSeek. Il modello iper avanzato sarà disponibile inizialmente per gli utenti Premium+ di X, ma è in arrivo un abbonamento speciale detto Superper l’app e per il sito ufficiale da circa 30 dollari al mese o 300 annui.