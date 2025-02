Liberoquotidiano.it - Elite top fight Porta a Genova “History of fight”: una serata per celebrare gli sport da combattimento

Topè pronta a scendere sul ring con un evento imperdibile:of(HOF), che si terrà il 22 febbraio 2025 al nuovo Paladi. Questo evento speciale celebra le radici storiche del pugilato e della Savate, due discipline che sono un pezzo fondamentale della tradizioneiva della città. HOF non è solo unadi, ma una vera e propria festa. L'evento vedrà quattro emozionanti match di pugilato internazionale, con il titoloTopin palio tra Alexandra Gaburel e Nicole Schäfer. Inoltre, il 1° Torneo4 Savate coinvolgerà quattro atleti professionisti in sfide mozzafiato, tra cui un incontro speciale con l'atleta locale Albe Odescalchi. Ad aprire lasaranno due incontri tra giovani promesse di questi: Lorenzo Berlusconi e Mattia De Icco si sfideranno in un match di boxe nella categoria pesi leggeri, mentre Samuele Criniti e Niko Kre?ak saranno protagonisti di un incontro di Savate nella categoria super leggeri.