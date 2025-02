Liberoquotidiano.it - Elicottero della marina cinese sfiora un aereo da pattuglia filippino

Unha volato a 10 piedi (3 metri) da undamartedì in un'area contesa del MarMeridionale, mentre il pilotaavvisava via radio: "State volando troppo vicini, siete molto pericolosi". L'turboelica Cessna Caravan del Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ha sfidato l'ordinedi andarsene e ha continuato la suadi routine sulla Scarborough Shoal, fortemente contesa, al largo delle Filippine nord-occidentali. L'trasportava un giornalista dell'Associated Press e altri rappresentanti dei media stranieri invitati, che hanno assistito al teso stallo durato 30 minuti. Il pericoloso incontro, che dovrebbe essere contestato dal governo, è l'ultimo campanello d'allarme nella situazione di stallo territoriale che dura da decenni e che coinvolge Cina, Filippine, Vietnam, Malesia, Brunei e Taiwan in una delle rotte commerciali più trafficate del mondo.