Quotidiano.net - Elezioni in Germania 2025: i sondaggi, le previsioni, i partiti e i favoriti. Il voto spiegato in modo semplice

Roma, 18 febbraio– I cittadini tedeschi saranno chiamati alle urne domenica 23 febbraio per eleggere il nuovo Bundestag e il nuovo Cancelliere. Undecisivo che arriva in un momento particolarmente delicato per la potenza tedesca. Da sempre motore economico dell’Europa, laoggi fatica a mantenere la sua posizione di semi egemonia all’interno dell’Unione Europea, indebolita da un’economia stagnante, un export in forte crisi e un malcontento popolare senza precedenti. Il paese è, infatti, in recessione per il secondo anno consecutivo e rischia di restarci nel. Nel 2024, il PIL è calato dello 0,2%, dopo una contrazione dello 0,3% nel 2023, conseguenza diretta del crollo del settore manifatturiero. Emblematico è il caso dell’industria automobilistica, con Volkswagen che ha annunciato il taglio di 35mila posti di lavoro entro il 2030.