Elenchi aggiuntivi GPS docenti favoriscono chi può scegliere la provincia con maggiori opportunità di supplenze Lettera

Leggi su Orizzontescuola.it

inviata da Michela Pirozzolo - Con l’istituzione deglialla prima fascia delle Graduatorieli per le(GPS) per l’anno intermedio 2025/26, emergono evidenti disparità di trattamento tra gli aspirantigià inseriti nelle GPS 2024/26, che non hanno la possibilità di cambiare, potendo unicamente accedere aglinella stessascelta nel 2024, e chi non era iscritto in alcuna GPS nel 2024, e che può ora selezionare una, scegliendo strategicamente quelle con maggiore disponibilità di incarichi.L'articoloGPSchi puòlacondi