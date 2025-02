Nerdpool.it - Elegoo lancia il preordine del Centauri Carbon: il primo 3D printer Core-XY per creatività senza limiti

Leggi su Nerdpool.it

, uno dei marchi in più rapida crescita nel settore della manifattura smart, apre ufficialmente i preordini per il, il suostampante 3D con tecnologia-XY. Con un prezzo di lancio di 299,99 USD, questo modello combina prestazioni elevate e accessibilità, offrendo a maker, professionisti e appassionati la possibilità di esprimere al massimo la loro.Un nuovo standard per la stampa 3DIlsi distingue dai modelli precedenti digrazie al suo design in metallo color grigio spaziale e alla struttura monoscocca pressofusa completamente chiusa. Questa soluzione non solo migliora l’estetica e la sicurezza, ma consente anche stampe ad alta temperatura con una maggiore stabilità. A differenza delle tradizionali stampanti cartesiane che richiedono lunghe fasi di montaggio, ilarriva già assemblato, pronto per l’uso immediato.