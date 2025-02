Ilrestodelcarlino.it - Ela Sistemi, il successo è donna: "Mamma pioniera nell’elettronica"

Le donne possono fare tutto, superando gli stereotipi di genere. Farlo oggi è più semplice, ma riuscirci negli anni Settanta era un’altra storia. Storia che dà origine a ElaSrl, eccellenza bolognese nel settore meccatronico, che affonda le radici nella tradizione dell’assemblaggio e della costruzione di apparecchiature elettroniche. Una realtà nata da Franca Ferroni, una delle prime sei diplomate in elettronica all’istituto Aldini Valeriani Cà Selvatica. A raccontarlo è la figlia Monica Tomesani, socia e seconda generazione dell’azienda. Tomesani, come inizia questa avventura? "Mia madre non era la classicadi casa: studia elettronica, su cui basa la sua carriera. Non sapeva stare con le mani in mano e cominciando con un micro tavolino nell’appartamento in cui abitava con mio padre, che è poi entrato in azienda, è iniziato tutto".