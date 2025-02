Internews24.com - Ekuban avverte l’Inter: «Ora ho voglia di fare gol. Contro i nerazzurri farò…»

di Redazioneha parlato verso Inter Genoa di sabato sera a San Siro: l’attaccante del Grifone ha detto la sua sul big matchha parlato verso Inter Genoa di sabato sera a San Siro, le parole dell’attaccante a Sky Sport dopo la grande gara disputatail Venezia al Ferraris.LA– «Ho sentito arrivare Pinamonti e so che, quando la palla gli arriva in area così, fa sempre gol. Sappiamo che abbiamo un organico dalle grandissime potenzialità. Chiunque entri in campo può dare il massimo. Oggi è andata bene e abbiamo portato a casa tre punti. Gol al? Ora hodi farlo, ci proverò».Anche il tecnico del Genoa ed ex centrocampista delVieira ha speso parole importanti perdopo la garail Venezia: «In quattro minuti, con due reti micidiali, abbiamo steso il Venezia, e tutti e due gli assist sono suoi.