Ecco quando la Terra esaurirà l’ossigeno (la previsione è di un supercomputer)

La, così come la conosciamo, non sarà sempre un luogo ospitale per la vita. Secondo uno studio condotto dall’Università di Bristol, tra 250 milioni di anni il nostro pianeta sarà caratterizzato da un ambiente estremo, con temperature insopportabili e un’atmosfera impoverita di ossigeno. Questo futuro apocalittico è stato previsto grazie a simulazioni avanzate condotte da un, che hanno analizzato i cambiamenti climatici e geologici su scala temporale molto ampia. Gli scienziati ritengono che i mammiferi, inclusi gli esseri umani, non saranno in grado di sopravvivere a queste condizioni.Le ricerche sulla cosiddetta Pangea Ultima non sono nuove, ma emergono ulteriori dettagli. Pangea Ultima sarà un ambiente estremo. Situata principalmente in prossimità dell’equatore, la sua vasta superficie terrestre non avrà oceani sufficienti per regolare il clima.