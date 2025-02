Liberoquotidiano.it - "Ecco i cadaveri dei Bibas", l'orrore più atroce di Hamas: i fratellini sono morti, resta il mistero

ha annunciato che, oltre a liberare sabato 6 ostaggi israeliani vivi, giovedì consegnerà i corpi di 4 ostaggi, fra cui la "famiglia". La famiglia è giunta dal leader di, Khalil al-Hayya, in dichiarazioni pre-registrate, in cui non ha fornito dettagli relativi ai. La famigliaè diventata simbolo delle sofferenze israeliane nella guerra. O meglio, il simbolo deglidi. Impossibile ad ora stabilire quando siano: se nel giorno dell'attacco, se a novembre 2023 come comunicò, oppure in seguito. La sorte di Shirie dei suoi 2 piccoli figli, Ariel e Kfir di 9 mesi al tempo del rapimento, oggi ne avrebbe due, e 5 anni (3 all'epoca del rapimento), riflette il senso di impotenza relativo a decine di ostaggi rimasti a Gaza dopo l'attacco didel 7 ottobre 2023.