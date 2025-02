Iltempo.it - Ecco come sarà la EV4 del futuro

Kia Corporation ha rivelato il design degli esterni di EV4, nelle due versioni, berlina e hatchback, in vista del secondo EV Day del brand, che si svolgerà a Tarragona, in Spagna. Sviluppata per incrementare l'attrattività della gamma EV di Kia, per un sempre più ampio target di utenti, EV4 si caratterizza per un design moderno e tecnologie avanzate che sanno soddisfare l'interesse degli acquirenti attenti allo stile di vita e desiderosi di sperimentare nuove strade. Progettata applicando i principi della filosofia di design di Kia "Opposites United", EV4 sviluppa l'armonia risultante da elementi contrastanti in un modo mai visto prima nel segmento delle compatte. Gli stilemi stilistici peculiari di questa filosofia del design si ritrovano nei profili dinamici del veicolo, che uniscono sapientemente linee nette e distintive a dettagli tecnici audaci.