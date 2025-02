Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Sinalunghese a caccia del riscatto contro Signa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non ha sortito l’effetto sperato il cambio di allenatore per la, punita oltre i propri demeriti dalla Rondinella nel giorno dell’esordio sulla panchina rossoblu di Testini, quarto tecnico delle complicatissima stagione di Bucaletti e compagni. L’ultimo posto in solitaria a sette gare dalla fine però non è una condanna definitiva visto che i playout sono appena a un punto. "Non è stata una sconfitta come quelle dell’ultimo periodo – ha detto il vice presidente Grotti –. La squadra rispetto a Foiano ha sicuramente giocato una gara diversa, forse stimolata anche dal nuovo allenatore. Peccato perché eravamo partiti bene sfiorando il gol già in avvio e prima del vantaggio di Redi. Tutto si riassume nei minuti finali del primo tempo, con il gol di Bencini, e nel recupero del secondo quando in una azione simile il portiere avversario ha compiuto un miracolo su Stefanazzi".