Eccellenza Sangiustese creato tanto senza raccogliere nulla

"Per l’ennesima volta parliamo di un’ottima prestazione ma non abbiamo raccolto ancora". Luigi Giandomenico, allenatore della, commenta la sconfitta a Montegranaro che segue quella della settimana precedente con la Maceratese. Il tecnico analizza l’andamento del match. "A Montegranaro – dice – abbiamo disputato una buona prova, abbiamoe costruito le premesse per fare gol. Loro invece sono stati molto concreti avendo realizzato due reti con un paio di occasioni". Il tecnico ricorda l’andamento del match. "Abbiamo preso un palo con Tulli edue opportunità con Crescenzi". Allanon rimane che mettersi al lavoro perché domenica i rossoblù possano riprendere il cammino contro l’Urbania in un match che nasconde molte insidie, ma i rossoblù dovranno migliorare.