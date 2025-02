.com - Eccellenza / La nuova capolista è qua: K Sport a +1 sulla Maceratese

Dopo la 22° si è realizzato il sorpasso della formazione di Magi. L’ottovolante di vittorie consecutive culminato con il successo sull’Atletico Mariner ha fatto gioco in virtù del pari trae Tolentino. Pesaresi ora a +1. Il Chiesasbattuto fuori dal discorso primatoVallesina, 18 febbraio 2025 – Scossa in vetta al campionato. Ladel girone, dieci giornate dopo, ha cambiato volto. Il “faccione” in prima pagina, al netto degli sviluppi della settima di ritorno, è quello di Giuseppe Magi. Assieme al suo Ksfonda record. I pesaresi hanno ritoccato il tetto al culmine di un mese ed un giorno esatto (considerando la tabella di marcia a partire dalla vittoria per 3-0 contro l’Urbino alla quindicesima) autenticamente perfetto: otto vittorie in serie, zero gol subiti, quindici segnati.