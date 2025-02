Game-experience.it - EA Sports FC Futures annuncia una collaborazione con Bundesliga Common Ground

Lae EAhanno unito le forze con l’obiettivo di ispirare i bambini a prendere parte al calcio di base e portare benefici duraturi per le comunità di tutto il mondo. Questa partnership si concentra sul rinnovamento e sulla manutenzione di quattro campi da calcio locali in tutto il mondo.Il progetto è iniziato con l’inaugurazione di un campo a Rio de Janeiro, Brasile, e si espanderà in Nigeria, Indonesia e Germania nei prossimi mesi. Ogni campo ospiterà un ritiro di otto settimane per giovani giocatori di calcio di base dell’area locale. Il camp offrirà sessioni strutturate di allenamenti di calcio e workshop su strategie che possono essere utili nella vita quotidiana, favorendo la crescita e lo sviluppo dei giovani sia dentro sia fuori dal campo.EAFC ha sviluppato una biblioteca online di esercizi ispirati agli quelli del gioco EAFC 25, che gli allenatori possono utilizzare nelle sessioni di allenamento durante il camp.