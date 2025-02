Tuttivip.it - “E un altro se ne va”. Dopo Alfonso il Grande Fratello perde di nuovo un maschietto: “Fuori”

Leggi su Tuttivip.it

Nella puntata delandata in onda lunedì 17 febbraio, le nomination hanno generato notevoli tensioni tra i concorrenti. Ciascuno ha espresso le proprie preferenze, indicando chi dovrà affrontare il televoto. Il concorrente immune di questa settimana è Lorenzo Spolverato, già designato come primo finalista del reality. Di conseguenza, non rischia l’eliminazione. Ben dieci partecipanti sono stati nominati e uno di loro lascerà la casa nella puntata di martedì 20 febbraio.I nominati sono: Federico Chimirri, Stefania Orlando, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Maxime Mbandà e Giglio. Secondo i sondaggi di ForumFree, tra i più consultati dai fan del programma, Iago Garcia continua a essere il favorito, avendo ottenuto quasi il 18% delle preferenze.