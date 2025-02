Today.it - È sempre Cartabianca, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti

Nella puntata di "È", in onda oggi, martedì 18 febbraio su Rete 4, a partire dalle 21.25, Bianca Berlinguer affronta temi di rilevanza internazionale e nazionale. Comela conduttrice ospita, in studio e in collegamento, giornalisti, esperti e protagonisti del dibattito.