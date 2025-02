Superguidatv.it - È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete 4: ospiti e anticipazioni di stasera, martedì 18 febbraio 2025

Leggi su Superguidatv.it

Tutto pronto per una nuova puntata di È, il programma di informazione ed attualità condotto dasuquattro. Scopriamo tutti glie ledella puntata di18.Èdi: i temi e ledi1818dalle ore 21.25 nuovo appuntamento con “E’“, il programma Videonews condotto dain prima serata suquattro. La giornalista e conduttrice è pronta a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento die personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.Al centro della puntata dila guerra tra Russia ed Ucraina. Sono trascorsi oramai tre anni dall’inizio del conflitto e in questi giorni il presidente francese Macron ha convocato d’urgenza un summit tra i maggiori leader europei.