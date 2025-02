Amica.it - È Olly il primo ospite della nuova stagione di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”: stasera in tv in seconda serata. Le anticipazioni su Amica.it

Leggi su Amica.it

Archiviato il DopoFestival e la co-conduzionefinale di Sanremo 2025, Alessandro Cattelan torna alla sua scrivania per unadel suo late night showc’è Cattelan. su. A inaugurare ladel programma, al via martedì 18 febbraio insu, sarà, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.Durante la prima puntata saranno presenti anche Valeria Golino e Tecla Insolia. Alessandro Cattelan concluderà ogni puntata con la partecipazione dell’misterioso, che verrà presentato in modo particolare attraverso lo svelamento di un pacco contenente proprio l’ultimo guest: il pubblico scoprirà di chi si tratta insieme ad Alessandro.