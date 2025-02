Lettera43.it - È morto Vito Molinari, primo regista della Rai che inventò il varietà

Leggi su Lettera43.it

a 95 anni, storicoRai che il 3 gennaio 1954 inaugurò il Canale Nazionaletelevisione di Stato. Originario di Sestri Levante, in provincia di Genova, viveva tra Milano e Chiavari ma da giorni era ricoverato all’ospedale di Lavagna, piccolo centro vicino al capoluogo ligure. Inventore delin Italia, nella sua lunga carriera è stato autore di oltre 2 mila trasmissioni e programmi per il piccolo schermo, tra cui si ricordano in particolare il Festivalcanzone di Sanremo e Carosello, oltre a Senza rete, Controcanale e L’amico del giaguaro. L’ultima apparizione pubblica risale al 28 febbraio 2024 a La tv fa 70 su Rai 1 con la conduzione di Massimo Giletti per i festeggiamenti dei 70 anniRai.La carriera didalla televisione alle radioOriginario di Sestri Levante, dove era nato il 6 novembre 129,si è avvicinato alla tivù e al teatro sin da giovane, recitando e dirigendo alcune rappresentazioni al Circolo Lumen.