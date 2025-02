Thesocialpost.it - È morto l’ex commissario europeo Frits Bolkestein

Leggi su Thesocialpost.it

La scomparsa di, avvenuta ieri a Laren nei Paesi Bassi all’età di 91 anni, ha suscitato diverse reazioni, in particolare tra i balneari italiani, tra i più colpiti dalla direttiva che porta il suo nome. A darne notizia è stata la famiglia, confermando che il politico, malato da tempo, viveva dal 2022 in una casa di riposo, la Rosa Spier Huis.Nel ricordare la figura di, Assobalneari – l’associazione legata a Confindustria – e il gruppo La Base Balneare Donnedamare hanno evidenziato come, durante un incontro al Parlamento italiano, avesse chiarito che “l’accanimento contro i balneari italiani non aveva nulla a che vedere con lo spirito della Direttiva, che anzi è stata – e continua ad essere – strumentalizzata a favore degli interessi di chi vuole favorire le grandi multinazionali e gli investitori, a svantaggio di un settore che oggi dà lavoro a 30 mila famiglie e 300 mila occupati e rappresenta l’eccellenza del turismo Made in Italy”.