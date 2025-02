Ilfattoquotidiano.it - È morto il cane di Francesco Totti. Le lacrime della figlia Chanel: “Ti sono rimasta vicino fino al tuo ultimo respiro. Sarai sempre il capitolo più bello della mia vita”

Lutto in casa: èDiego, ildi famiglia che è entrato nelle vite die dei suoi figli nel 2014. L’ex calciatore ne dà notizia tra le storie del proprio profilo Instagram condividendo una foto dell’animale a 4 zampe e la scritta “Ciao Diego”. A dedicargli un post è invece la, che posta diverse foto di questi anni che lei e i fratelli hanno condiviso con il.“Tial tuo” scrive, “tutto quello che volevo dirti l’ho detto sussurrandoti all’orecchio e tenendoti stretta la zampa. Hai lasciato un vuoto incolmabile dentro tutti noi. Abbiamo vissuto fianco a fianco 10 anni, siamo cresciuti l’unoall’altro. Sei stato casa, l’amico più vero e sincero, esicura che loper. Rallegravi le giornate con un solo sguardo a tutti noi, facevi timore a molte persone per viagrandezza, ma eri buono, un’anima pura, ed io questo non lo scorderò mai.