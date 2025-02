Lettera43.it - È morto a 91 Frits Bolkestein, padre della direttiva che porta il suo nome

nella giornata del 17 febbraio, all’età di 91 anni, ex commissario europeo, noto soprattutto per lacheil suosulla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno. Prima del suo incarico a Bruxelles,aveva ricoperto diversi ruoli di rilievo nella politica olandese. Per un breve periodo, tra il 1988 e il 1989, è stato ministroDifesa, prima di assumere la leadership del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (Vvd), posizione che ha mantenuto dal 1990 al 1998. In seguito, il suo percorso politico lo hato a ricoprire il ruolo di commissario europeo per il Mercato interno, i servizi, la fiscalità e l’unione doganale nella Commissione presieduta da Romano Prodi tra il 1999 e il 2004.Articolo completo: Èa 91cheil suodal blog Lettera43