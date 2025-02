Lettera43.it - È morta la giornalista Ilaria Iacoboni, speaker di Radio Capital

a 49 anni, dopo una lunga malattia, la, autrice e conduttrice di. Nata a Napoli, aveva dedicato vent’anni della sua vita alla, raccontando l’attualità con passione e ironia. È arrivata anel 2001, dopo una parentesi di sette anni a Rds. Negli ultimi anni aveva lavorato a Tg Zero, prima con Vittorio Zucconi, poi con Michela Murgia e Mary Cacciola. È anche la sorella di Jacopode La Stampa. Queste le parole del direttore di, Edoardo Buffoni, riportate da Repubblica: «Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, ecco sì, simpatica, questo era il tratto più immediato di lei, portava allegria in redazione. Per due anni ha affrontato non uno ma diversi tumori, con energia e speranza, insieme al compagno Marco e al figlio Tazio, che oggi ha 12 anni.