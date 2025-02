News.robadadonne.it - È morta la giornalista Ilaria Iacoboni di Radio Capital. Aveva di 49 anni.

Si è spenta a 49e conduttricefonica di. Da tempo lottava contro un tumore e la notizia della sua scomparsa, avvenuta a Roma, è stata resa nota il 18 febbraio.lascia il compagno Marco e il figlio Tazio. Nata a Napoli,costruito la sua carriera nel mondo del giornalismo, affermandosi come una delle voci più riconoscibili dell’emittentefonica. Era sorella di Jacopode La Stampa., una carriera tra, televisione e giornalismoDopo aver studiato alla Sapienza di Roma,ha esplorato diversi ambiti del giornalismo, lavorando per La Repubblica Tv, Rai e, per un periodo, anche RDS. Ma è ache ha trovato la sua dimensione più autentica: entrata nel 2001, è diventata una delle voci di Tg Zero, affiancando Vittorio Zucconi ed Edoardo Buffoni, e in passato anche Michela Murgia.