È morta Ilaria Iacoboni, giornalista e speaker di Radio Capital: aveva 49 anni

diLutto nel mondo del giornalismo: èa soli 49di.Nata a Napoli come il fratello Jacopo,de La Stampa, la reporter è deceduta a Roma a causa di un tumore.“Lei è stata una colonna della redazione negli ultimiha lavorato proprio con me, al Tg Zero, quando ancora era con noi Vittorio Zucconi. E poi con Michela Murgia, e con Mary Cacciola. Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, ecco sì, simpatica, questo era il tratto più immediato di lei, portava allegria in redazione. Per dueha affrontato non uno ma diversi tumori, con energia e speranza, insieme al compagno Marco e al figlio Tazio, che oggi ha 12