Ilfattoquotidiano.it - È morta Ilaria Iacoboni, giornalista della redazione di Radio Capital: “Era affetta da male incurabile”

Lutto nel mondo. È, 49 anni,in forza a. Erada un. Era una delle voci del Tg Zero di Edoardo Buffoni, riporta La Repubblica, autrice e conduttrice. Lascia il compagno e il figlio di 12 anni. Era nata a Napoli, come il fratello Jacopo, collega de La Stampa.“, la nostra amica di, se n’è andata. – ricorda Edoardo Buffoni, direttore disul sito di la Repubblica e sull’account Facebook di– La ragazza del sud con venti anni dinelle vene, innamorata del giornalismo, autrice e conduttrice, non c’è più. Stamattina si è spenta a 49 anni, a Roma. L’ha uccisa un tumore. Lei è stata una colonnanegli ultimi anni. Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, portava allegria in”.