Secoloditalia.it - E due: nuovo attacco hacker di attivisti filorussi. In bomba i siti di ministeri e forze dell’ordine

Ci risiamo: dopo l’aggressione telematica di ieri (lunedì 17 febbraio ndr), continuano gli attacchidegli. Un’ondata di incursioni dei pirati informatici appartenenti al gruppo di Noname057(16). A quanto si apprende dunque, anche stamattina attacchi Ddos sono stati registrati aweb istituzionali italiani, delledi polizia e del trasporto pubblico. Circa una ventina i bersagli nel mirino tra(Esteri, Economia, Infrastrutture e trasporti, Sviluppo economico), e portali delle: Carabinieri, Guardia di finanza. Oltre a quelli di aziende del trasporto pubblico ed altre realtà.: ancora in azione gliL’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è subito intervenuta, ha avvisato i target e ricordato di seguire le indicazioni per le azioni di motivazione.