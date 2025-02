Movieplayer.it - È colpa mia: Londra, recensione: un remake non perfettamente omogeneo

La versione british del fenomeno made in Spain è un esempio di come gli adattamenti di storie teen siano adattabili ad ogni contesto. Il risultato però è altalenante. Su Prime Video. La cosa straordinariamente interessante dei racconti teen (siano essi audiovisivi o letterari o di qualsivoglia natura) è la loro capacità di prestarsi con efficacia ad aggiornamenti temporali e a cambiamenti contestuali anche apparentemente impraticabili, continuando comunque a ruotare intorno a tematiche e logiche incredibilmente classiche. Ci sono delle soluzioni con cui si riesce a parlare ai giovani da sempre, al di là (quasi) di tutto. Forse è questo il motivo per cui in questo tipo di storie si trovano sempre dei fil rouge, così come è questo il motivo per cui possono essere adattate e trasportate in altri "luoghi".