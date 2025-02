È arrivato lo stop Clamoroso Rai decisione sul programma dopo solo 5 puntate

Leggi su Caffeinamagazine.it

La Rai ha deciso, le ultime duedelnon andranno in onda in diretta. Unamotivata dagli ascolti deludenti. Lo ha annunciato il sito DavideMaggio. Secondo quanto si legge sul sito, la Rai ha scelto di registrare sia la semifinale che la finale, modificando così il meccanismo di gara e privando il pubblico da casa della possibilità di votare. Dunque i telespettatori e le telespettatrici perdono quello che era un vero e proprio “potere”.>>“Hai vintoperché sei un ruffiano”. Ora o mai più, putiferiola puntataE questo potrebbe anche cambiare il volto delle classifiche, visto che ad esempio Pago o Carone, sono stati sempre amatissimi anche grazie al televoto. Parliamo del nuovodi Marco Liorni, Ora o mai più, in onda il sabato su Rai 1.