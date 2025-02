Lanazione.it - È arrivato il gran giorno: Francis si presenta . Il nuovo proprietario è atteso al Ferdeghini

Il vice presidente dello Spezia Pauldovrebbe arrivare in città nel tardo pomeriggio di oggi, per poi fare il suo ingresso ufficiale, nella sede del ‘’, domani mattina. Per il 50enne australiano, fondatore di FC32, sarà l’occasione per conoscere il personale operante nella struttura di via Melara e approfondire alcuni temi programmatici di indirizzo della società. Scontata una visita al centro sportivo di Follo per salutare la squadra e il tecnico Luca D’Angelo, con il quale vi è già stata una conoscenza telefonica. Giovedì vi potrebbe poi essere una conferenza stampa dizione., che con il gruppo FC32 ha provveduto a pagare ai tesserati, nei tempi stabiliti, tre milioni di euro relativi agli stipendi di dicembre e gennaio, nonché le ritenute Irpef e i contributi Enpals, apporterà ulteriore entusiasmo ad un ambiente già carico all’ennesimo potenza.