Dustin Rhodes | Tornare in WWE? Sto bene in AEW Goldust si è ritirato

e Codyhanno condiviso alcuni anni in AEW, affrontandosi tra l’altro in occasione di Double Or Nothing del 2019 in un match molto intenso. Cody ora è uno dei volti di punta dalla, mentrecontinua a far parte della AEW. Sembra, almeno ad oggi, che le possibilità di rivedere i due fratelli a Stamford siano scarse.“Stoin AEW”ha notato un commento social in cui un fan affermava che sarebbe dovutoine che avrebbe potuto raccontare una bella storia con Cody., però, non è della sua opinione. Ecco la sua risposta: “Nah. Perché mai?ha fatto tutto quello che poteva fare. Sono felice di ciò che ho fatto con quel personaggio, ma ora. Non sono mai stato così felice come qui in AEW”.sembra proprio non avere intenzione diinper un’ultima run.