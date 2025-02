Duran Duran | due live a Roma

Leggi su Funweek.it

A 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia, nel 1985 al Festival di Sanremo con The Wild Boys, la leggendaria rock band britannica, i, tornerà nel Bel Paese per infiammare il palco del Circo Massimo didomenica 15 e lunedì 16 giugno 2025 in occasione di due show indimenticabili. Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, ihanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondote la loro illustre carriera di quattro decenni. Con 18 singoli in classifica negli Stati Uniti, 21 successi nella Top 20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle classifiche italiane, tra cui il loro ultimo album in studio, la band si è affermata come uno dei gruppi più influenti e duraturi nella storia della musica. Hanno anche scritto l’unico tema di James Bond che ha raggiunto la prima posizione in tutto il mondo e hanno collaborato con alcune delle menti creative di maggiore spicco in ambito musicale, cinematografico e televisivo, tra cui David Lynch, che ha diretto uno dei loro film concerto di maggior successo.