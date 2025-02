Inter-news.it - Dumfries nella top 11 dell’ultima giornata di Serie A: prestazione che va oltre il risultato!

Denzelè stato inseritotop 11 dell’ultimo turno diA, nonostante la sconfitta della sua Inter contro la Juventus per 0-1. Ecco i restanti 10 del lotto.LA PRESENZA – Denzelfigura tra i migliori 11 della classifica stilata dallaA, in collaborazione con fantacalcio.it, sull’ultimadi campionato. Il calciatore olandese ha ben figurato nello scontro con la Juventus, soprattutto nel primo tempo dell’incontro, dimostrando di essere in una forma ottimale in maglia Inter.squadra che ha perso contro i bianconeri, con il punteggio di 0-1,è stato sicuramente il più brillante sia in fase offensiva che in quella difensiva.alle tante occasioni create in avanti, tra cui il palo colpito nel primo tempo, il calciatore nerazzurro si è infatti reso protagonista anche di un salvataggio sulla linea sul tiro di Teun Koopmeiners.