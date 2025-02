Thesocialpost.it - Dramma in Italia: muore così all’improvviso a soli 29 anni, sotto gli occhi di tutti

Un tragico evento ha colpito oggi pomeriggio Jesi, nella zona di Campo Boario, dove un giovane senza fissa dimora ha perso la vita in circostanzetiche, probabilmente a causa di un malore. Il 29enne, di nazionalitàna ma originario della Romania, è stato rinvenuto a terra incosciente da alcuni passanti, che hanno prontamente contattato i soccorsi.Leggi anche: Tragedia all’Università di Salerno: studente precipita dal parcheggio multipiano, morto a 27L’allerta è scattata intorno alle 18:00, e in breve tempo sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme alla Croce Verde, all’auto medica, ai carabinieri e alla polizia locale. I medici hanno iniziato subito le manovre di rianimazione nel tentativo di stabilizzare il giovane, ma nonostante i ripetuti sforzi durati oltre 40 minuti, purtroppo non c’è stato nulla da fare.