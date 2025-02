Draghi | sull’innovazione l’Ue spesso è il peggior nemico di sé stessa

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 feb. (askanews) –nell’Unione europea “siamo il nostro”. Lo ha affermato l’ex presidente del Consiglio e della Bce, Marionel suo intervento oggi al Parlamento europeo. “Dobbiamo creare condizioni affinché le imprese innovative crescano in Europa, piuttosto che restare piccole o trasferirsi negli Stati Uniti. Questo – ha detto– significa ridurre le barriere interne, standardizzare, armonizzare, semplificare le normative nazionali e spingere per un mercato che sia più basato sul capitale azionario”. Ed è su questo che secondo l’ex premier l’Europaè ildi sè. “Abbiamo un mercato interno di dimensioni simili a quello degli Stati Uniti. Abbiamo il potenziale per fare leva sulle economie di scala.