Draghi | rischi Ue sola a difesa Kiev-Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.13 "Il sistema didell'Ue è una delle nostre diverse vulnerabilità dove la frammentazione della capacità industriale lungo le linee nazionali impepedisce la necessaria scala". Cosìintervenendo al Parlamento europeo. "I nostri sistemi dinazionali aggiunge - non sono né interoperabili né standardizzati in alcune parti chiave della catena di fornitura". Poi avverte: potremmo essere "lasciati soli a garantire la sicurezza in Ucraina e in Europa". E sottolinea:"Per far fronte a sfide", l'Ue agisca "come unico Stato".