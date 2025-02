Liberoquotidiano.it - Draghi: Potremmo essere soli a garantire sicurezza Ucraina e Ue. Servono velocità, scala, intensità

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 febbraio 2025 “Se le recenti dichiarazioni arrivate dagli Usa delineano il nostro futuro, possiamo aspettarci dilasciati in gran partelaine nella stessa Europa. L'Ue è stata creata perpace, indipendenza,, sovranità e poi sostenibilità, prosperità, democrazia, la giustizia e l'illusione, tanta roba. Siamo riusciti atutto questo. Ora il mondo confortevole è finito, e dobbiamo chiederci se vogliamo difendere questi valori fondamentali o vogliamo mollare la presa.saranno essenziali”. Lo dice l'ex presidente della Bce ed ex premier, Mario, nel suo discorso al Parlamento europeo per la settimana parlamentare 2025. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev