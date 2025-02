Ilfoglio.it - Draghi: “L'Ue sarà lasciata sola a garantire la sicurezza in Ucraina e nella stessa Europa"

Leggi su Ilfoglio.it

L'Unione europea deve attrezzarsi a far fronte a novità nei cambiamenti economici e politici globali. Ed “è sempre più chiaro che dobbiamo agire sempre di più come se fossimo un unico stato. La complessità della risposta politica che coinvolge ricerca, industria, commercio e finanza richiederà un livello di coordinamento senza precedenti tra tutti gli attori: governi e parlamenti nazionali, Commissione e Parlamento europeo”. Così Mario, intervenendo a una seduta del Parlamento europeo a Bruxelles. Ladell'e la difesa frammentata "Se le recenti dichiarazioni", da parte dell'amministrazione statunitense "delineano il nostro futuro, possiamo aspettarci di essere lasciati in gran parte soli alaine per far fronte a queste sfide”.