Draghi lancia l'allarme: "Presto rimarremo soli a garantire la sicurezza in Ucraina e in Europa"

L’ex presidente della Bce ed ex premier italiano, Mario, hato un duro monito al Parlamento europeo durante la Settimana parlamentare 2025. Nel suo intervento,ha avvertito che, se le attuali tendenze si confermeranno, l’potrebbe ritrovarsi senza più la protezione americana in tema di difesa, e sottoposta a “cannibalizzazione” di imprese da parte di Trump, oltre che all’invasione di prodotti cinesi.“Se le recenti dichiarazioni delineano il nostro futuro, possiamo aspettarci di essere lasciati in gran partelaine nella stessa“. Una prospettiva da brividi, considerato che ci vorranno anni per organizzare una difesa comune davveroda. E non è tutto: anche sul fronte finanziario ed economico la situazione è tutt’altro che rosea.