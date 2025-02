Quifinanza.it - Draghi avverte l’Europa sull’invasione dei prodotti cinesi: “Colpa dei dazi Usa”

Leggi su Quifinanza.it

In occasione della European Parliamentary Week, l’ex presidente del Consiglio Marioha parlato davanti all’intera Eurocamera, in seduta plenaria. Il discorso disi è focalizzato sulla situazione internazionale, passando dalla difesa dell’Ucraina aiamericani, per poi passare alla necessità di attuare le indicazioni date cinque mesi fa nel rapporto sulla competitività dell’Ue.L’ex presidente della Bce ha anche parlato di una possibile invasione dinei prossimi anni. Sarebbe una delle conseguenze deiamericani, e le aziende europee sono particolarmente preoccupate di quello che potrebbe succedere.mette in guardia dall’invasione deiNel suo discorso al Parlamento europeo, Marioha messo in risalto una conseguenza indiretta deiche gli Usa hanno imposto alla Cina e che Trump potrebbe estendere anche a buona parte degli alleati dell’America: “L’aumento deistatunitensi sulla Cina reindirizzerà la sovraccapacità cinese verso, colpendo ulteriormente le imprese europee.