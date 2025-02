Ilfattoquotidiano.it - Draghi all’Ue: “Serve una risposta rapida alle sfide lanciate dagli Usa. Su Ucraina e commercio verremo lasciati soli”

L’Unione europea deve agire unita perché su molti temi, dall’al, verrà lasciata sola. Mariolancia l’allarme sul futuro dell’Ue dall’aula del Parlamento europeo a Bruxelles, in occasione della European Parliamentary Week. Lui, che è stato chiamato da Ursula von der Leyen a stilare il rapporto sulla competitività che è diventato il punto di riferimento del programma quinquennale della nuova Commissione, adesso cerca di smuovere le istituzioni dall’impasse nella quale si sono cacciate, paralizzate nel loro processo decisionale mentre Washington, dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, ha iniziato ad agire in totale autonomia e senza confrontarsi con lo storicoato europeo. “Ladeve essere– ha dichiarato– perché il tempo non è dalla nostra parte, con l’economia europea che ristagna mentre gran parte del mondo cresce.