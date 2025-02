Tpi.it - Draghi al Parlamento europeo: “Fate qualcosa! L’Ue deve agire come un unico Stato. Noi e l’Ucraina lasciati soli dagli Usa”

al: “un. Noi eUsa”“È sempre più chiaro che dobbiamosempre di piùse fossimo un”. Lo dice Mariointervenendo aldi Bruxelles in occasione della Settimana parlamentare 2025.Nel suo discorso, l’ex presidente della Banca centrale europea ed ex presidente del Consiglio italiano affronta vari temi – dalla guerra in Ucraina ai dazi in arrivoStati Uniti, dalla questione energetica alle difficoltà dell’industria europea – sottolineando sempre la necessità di una Unione europea più coesa, più autonoma e più tempestiva nel prendere decisioni ormai non rinviabili, in un contesto globale sfibrato dalla competizione tra Stati Uniti e Cina.“La complessità della risposta politica, che coinvolge ricerca, industria, commercio e finanza, richiederà un livello di coordinamento senza precedenti tra tutti gli attori: governi e parlamenti nazionali, Commissione e”, sottolinea