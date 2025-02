.com - Draghi a Bruxelles: “Potremmo restare soli a garantire sicurezza in Ucraina e in Europa. Muoviamoci!”

"Per fare fronte alle sfide è sempre più chiaro che dobbiamo agire sempre di più come se fossimo un unico Stato". Lo ha detto l'ex presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio Mario, intervenendo al Parlamento europeo. Mentre a Riad Russia e Stati Uniti stanno discutendo di una possibile pace "fra di loro". E senza KievL'articolo: “ine in!” proviene da Firenze Post.