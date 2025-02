Europa.today.it - Dove vedere Milan-Feyenoord in tv: le probabili formazioni

Leggi su Europa.today.it

Vincere con due gol di scarto per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Questo ciò a cui è obbligato ilcon ildopo il ko di Rotterdam per 1-0 nella gara di andata. I rossoneri, nel match di San Siro in programma martedì 18 febbraio alle 18.45, dovranno.