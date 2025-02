Ilrestodelcarlino.it - Dossieraggio su Ferraresi, l’ex vicesindaco a giudizio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nicola Lodi è stato rinviato aper la vicenda del presunto ‘’ nei confronti di Anna, ex consigliera comunale della Lega poi passata al gruppo misto proprio dopo aver rotto con Lodi. A conclusione dell’udienza predibattimentale, il giudice Giuseppe Palasciano ha rinviato adi Ferrara davanti al giudice Giovanni Solinas. Il processo inizierà il 31 marzo. Lodi risponde di trattamento illecito di dati personali e diffamazione nei confronti di, compiuti tra i mesi di aprile e giugno del 2020.si è costituita parte civile, assistita dagli avvocati Bernardo Gentile e Fabio Anselmo. Lodi è difeso dall’avvocato Carlo Bergamasco.è accusato di aver diffuso gli atti relativi al procedimento penale per guida in stato di ebbrezza nei confronti della