Dora Moroni l’incidente con Corrado in auto e la nuova vita | Oggi sono felice mi piacerebbe morire

Nel gennaio scorso il cantante Christian – ovvero Cristiano Gaetano Rossi – aveva rievocato la suae la sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera. Parlando anche dell’ex moglie, sposata nel 1986: da lei ha avuto un figlio e il matrimonio è finito nel 1997. Christian ha raccontato anche che la moglie lo accusava di averla tradita con una suora e con un marocchino.parla al Corriere della Sera. E nel colloquio con Giovanna Cavalli parte da quando faceva la valletta per: «Per i primi tre mesi non mi ha fatto proprio parlare. Nemmeno salutare il pubblico. Era una trovata per creare curiosità intorno a me. Mi dispiaceva, ho provato a ribellarmi, lui non cambiò idea».ha partecipato a due edizioni di Domenica In e a un Festival di Sanremo.